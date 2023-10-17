Husumetli iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 7 yaralı!

Kars'ta husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırılarak gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:34
Husumetli iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 7 yaralı!
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Aralarında husumet bulunan iki grup Kars'ta Karadağ Caddesi'nde karşılaştı. Burada başlayan tartışma diğer aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada M.S.T., M.N.T., C.T., M.Ö., F.Ö. ve M.F.Ö. ile kavgayı ayırmak isteyen E.D. yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.


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