Husumetli olduğu kişiyi silahla öldürmüştü: Soruşturmada yeni gelişme!
Alanya'da aralarında husumet olduğu belirtilen kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy'u (61) tabancayla öldüren N.B., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.
NE OLMUŞTU?
Avsallar Mahallesi'nde 17 Mart'ta aralarında husumet olduğu belirtilen Ayhan Haydar Fidanboy ile tartışan N.B., tabanca ile Fidanboy'u vurup motosikletle kaçmıştı. Fidanboy, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.
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