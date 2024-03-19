Yer: Kocaeli... Husumetlisini öldürdü, cesedin başında sigara içti

Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:57

Güncelleme: 19.03.2024 - 16:59

Vahşetin adresi Kocaeli'nin Dilovası ilçesi oldu.

Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta meydana gelen olayda, Emre Taşdemir park ettiği otomobilinden indiği esnada yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı.

TABANCAYI OLAY YERİNDE BIRAKTI

Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir, kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Öte yandan, Ü.Y.'nin cinayetin ardından tabanca ile bir süre husumetlisinin başında beklediği ve cesedin başında sigara içtiği ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.