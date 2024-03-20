Husumetlisini otomobilde öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde husumetlisini otomobilde tabanca ile ateş ederek öldüren şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 17:28
Husumetlisini otomobilde öldüren şahıs tutuklandı
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Dün Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak’ta meydana gelen olayda, Emre Taşdemir (43) park ettiği 34 HDB 992 plakalı otomobilindeyken yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.’nin (29) tabancalı saldırısına uğradı.

Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerinde 6 kovan bulundu. Cinayetin ardından tabanca ile bir süre husumetlisinin başında bekleyen Ü.Y.’nin, Taşdemir’i konuşmak için olay yerine çağırdığı öğrenildi.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Ü.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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