Husumetlilerine kurşun yağdırdı... 1'i ağır 2 kişi yaralandı!

Abdullah D., sokakta tartıştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu ve Onur Kandemir'i tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Karacaoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 23:13
Husumetlilerine kurşun yağdırdı... 1'i ağır 2 kişi yaralandı!
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Aksaray'da Fatih Mahallesi 4184 Sokak'ta saat 20.30 sıralarında Abdullah D., sokakta karşılaştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu (41) ve Onur Kandemir (38) ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah D., aracından aldığı tüfekle ateş ederek Kaan Karacaoğlu'nu karnından, Onur Kandemir'i de sol kolundan yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

İki kişi kanlar içinde yığılırken, Abdullah D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaan Karacaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, Abdullah D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


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