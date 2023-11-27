Husumetlilerinin tabanca, tüfek ve bıçaklı saldırısında yaralandı: 25 gün sonra öldü

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:34

Bismil ilçesi Dicle Caddesi'nde, 2 Kasım akşamı, Hacı Budak caddedeyken, minibüsle gelen husumetlilerinin tabanca, pompalı tüfek ve bıçaklı saldırısına uğradı. Budak, kurşun, saçma ve bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheliler kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı Budak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altında olan Budak, dün gece, 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 8 çocuğu olan Budak, otopsisinin ardından Çınar ilçesi kırsal Başalan Mahallesi'nde defnedildi.

Yaşanan olay sonrası ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, olaya karışan Ramazan Ateş (51), Ali Ateş (21), Musa Ateş (17), Z.B. (48), E.B. (19), E.B. (60) ve Ş.A.'yı (23) gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Ateş, Ali Ateş ve Musa Ateş, tutuklandı. Ş.A. (23) adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.