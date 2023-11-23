Diyarbakır’da Alzheimer hastası sazlık alanda ölü bulundu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı adam, sazlık alanda ölü bulundu.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Belenli Mahallesi Acıkuyu Kümeevleri’nde yaşayan Alzheimer hastası Fazıl Bat’ın (75) kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD, ANDA ve jandarma ekipleri arama çalışma başlattı.
Bat’ın cansız bedeni, çalışmalar sonucu İncirtepe Mahallesi mevkisindeki sazlık alanda bulundu.
Bat’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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