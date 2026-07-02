'Husumetlisi' öldürdü: 1.5 ay önce baba olduğu öğrenildi

Olay, saat 16.30 sıralarında Atabey ilçesi Atabey Göleti mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gökhan A. (22) ile husumetli olduğu öğrenilen Yaşar Yıldız (38) ve kardeşi Halil Yıldız arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Gökhan A., iki kardeşi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halil Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kardeşi Yaşar Yıldız tedavi için Isparta Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Yaşar Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gökhan A. ise, jandarma ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Halil Yıldız’ın yaklaşık 1,5 ay önce baba olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.