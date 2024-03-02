Husumetlisine dernek lokalinde kurşun yağdırdı!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:33

Güncelleme: 02.03.2024 - 15:33

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küplüpınar Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan Y.Ç. (57) ile kimliği henüz belli olmayan şüpheli arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken dernek lokalinin içerisinde kimliği belirsiz şüpheli, Y.Ç.'ye 4 el ateş açtı. Şüpheli şahıs bölgeden kısa sürede koşarak uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.Ç.'ye yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise, bölgeye güvenlik önlemi alırken şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Y.Ç.'nin ayağından vurulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.