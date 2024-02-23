Sokak ortasında vahşet: Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan 40 yaşındaki Erhan S., Alaplı Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:10
Sokak ortasında vahşet: Tartıştığı husumetlisini göğsünden bıçakladı
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Alaplı İlçesi Merkez Cami Arka Sokak’ta aralarında husumet bulunan Erhan S. (40) ile Ekrem Y. (33) tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışmanın ardından, Ekrem Y. Erhan S.’yi bıçakla göğsünden yaraladı. Olayın ardından kanlar içinde yere yığılan Erhan S., olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Göğsünden ağır yaralanan Erhan S. Alaplı Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Ereğli’de bulunan Özel Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı Ekrem Y. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


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