Takip ettiği husumetlisini sokak ortasında öldürdü, iki çocuğu yaraladı!

Polatlı ilçesine Ahmet Nuri Özkeskin, takip ettiği husumetlisi Muhammet Doğan Turan'ı sokakta ortasında öldürdü. Özkeskin'in kurşunları 8 yaşlarındaki iki çocuğa da isabet etti.

DHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:58
Takip ettiği husumetlisini sokak ortasında öldürdü, iki çocuğu yaraladı!
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Turan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde dehşet anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ahmet Nuri Özkeskin, daha önceden aralarında husumet bulunan Muhammet Doğan Turan'ı takip ederek tabancayla ateş açtı. Kurşunlar, Muhammet Doğan Turan ile cadde üzerindeki M.D. (8) ve Y.Ç.'ye (8) isabet etti.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammet Doğan Turan, hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan çocuklar ise, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası kaçan ve suç aleti tabanca ile yakalanan Özkeskin de, işlemleri sonrası tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, taraflar arasında yaşanan arbede sonrası ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların Muhammet Doğan Turan'a isabet etmesi ve çevredekilerin kaçışması yer aldı.


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