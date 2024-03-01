Husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralı var!

Kocasinan'da aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin bıçaklanarak yaralandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:53
Husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralı var!
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; daha önceden aralarında husumet bulunan 2 grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


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