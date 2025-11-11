Cumhuriyet Gazetesi Logo
Husumetlisini aracıyla çarpıp demir çubukla döverek öldürmüştü... Aşevinde yakalandı!

Husumetlisini aracıyla çarpıp demir çubukla döverek öldürmüştü... Aşevinde yakalandı!

11.11.2025 10:28:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Husumetlisini aracıyla çarpıp demir çubukla döverek öldürmüştü... Aşevinde yakalandı!

Eskişehir'de husumetlisi Ahmet Çalık’ı otomobille çarptıktan sonra demir çubukla döverek öldüren Y.N., Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki aşevinde yakalandı.

Çifteler ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde 8 Kasım'da korkunç bir olay meydana geldi.

Y.N., husumetli olduğu Ahmet Çalık'ı, iddiaya göre babasına ait otomobille çarparak yere düşürdü. Y.N. ardından aracından inerek, elindeki demir çubukla Çalık'ı darbetti. Ahmet Çalık, başına aldığı darbelerle yaralanırken, şüpheli otomobille kaçtı.

Ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çalık, dün hayatını kaybetti. Ahmet Çalık’ın cenazesi, Çifteler ilçesinde toprağa verildi. Y.N.'nin kullandığı otomobil ise, Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış halde bulundu.

FOTOĞRAFINDAN TANIYAN KİŞİ İHBAR ETTİ

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçmış olabileceği değerlendirilen şüpheliyi yakalamak için bölgede arama çalışması başlatıldı. Fotoğrafından tanıdığı şüpheliyi aşevinde gördüğünü söyleyen bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sevk edildi.

Y.N., bu sabah aşevinde yakalanarak gözaltına alınıp Eskişehir’e getirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

İlgili Konular: #Cinayet #eskişehir #husumet #aşevi

İlgili Haberler

Erzurum'da kadın cinayeti: Sokak ortasında öldürdü, daha sonra intihar etti
Erzurum'da kadın cinayeti: Sokak ortasında öldürdü, daha sonra intihar etti Erzurum'da Salih Aybas, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Aybas’ın 2 yıl önce Tirit’e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim'de de tahliye olduğu belirtildi.
Gaziosmanpaşa’da cinayet: 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşındaki dedeyi silahla öldürdü
Gaziosmanpaşa’da cinayet: 13 yaşındaki çocuk, 60 yaşındaki dedeyi silahla öldürdü Gaziosmanpaşa'da Y.K. ve A.M. arasında iddiaya göre 'yan bakma' sebebiyle kavga çıktı. Kavgada Y.K.'nın silahla ateş ettiği A.M. bacağından yaralanırken, kavgayı ayırmak için gelen dede Servet Macit hayatını kaybetti.
Polis merkezinde cinayet: Bıçaklayarak öldürdü
Polis merkezinde cinayet: Bıçaklayarak öldürdü Konya’da Enes K. (22), kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.’yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü.