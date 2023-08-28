Husumetlisini bıçakla öldürdü, arkadaşını da ağır yaraladı

Zonguldak’ta Mustafa E. (52), kız isteme meselesi nedeniyle husumetli olduğu Rıza Akman'ı (30) bıçaklayarak öldürdü, arkadaşı Abdullah Y.'yi (34) de ağır yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:05
Husumetlisini bıçakla öldürdü, arkadaşını da ağır yaraladı
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Olay, Alaplı ilçesi Yeniköy'de meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Akman Çağlayan, bir süre önce ailesiyle birlikte Mustafa E.’nin bir yakınının kızını kendisine istedi, anca olumsuz cevap aldı. Çağlayan ile Mustafa E. arasında bu nedenle husumet olmuştu. 

Mustafa E., dün gece saatlerinde Rıza Akman Çağlayan'ın otomobilinin önünü kesti. İkili, burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi Mustafa E., Çağlayan ile yanındaki arkadaşı Abdullah Y.'yi bıçakla yaraladı. 

İhbarla gelen ekipler, yaralıları Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çağlayan, burada kurtarılmadı, Abdullah Y.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma da kaçan Mustafa E. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendiren 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. 


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