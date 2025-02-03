Husumetlisini takip edip kurşun yağdırdı: Yaralılar var!

Bahçelievler'de husumetlisini takip eden bir kişi, oto lastik dükkanı önünde silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda işyeri sahibiyle dükkanda bulunan 2 kişi yaralandı.

Husumetlisini takip edip kurşun yağdırdı: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 14:03

Olay, gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Veysel Çağrı, caddede bulunan arkadaşı Murat E.'ye ait oto lastik dükkanına gitti.

Dükkanda sohbet ettikleri sırada Veysel Çağrı'yı takip eden husumetlisi belindeki silahla dükkana geldi. Bu sırada ateş etmeye başlayan saldırgan, dükkanda bulunan Veysel Çağrı, iş yeri sahibi Murat E. ve Nizar A.'nın yaralanmasına neden oldu.

Saldırgan silahlı saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis eklipleri kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde elindeki silahla iş yeri önüne hızlı adımlarla gelen saldırganın cebinden silah çıkardığı görülüyor.

Silahla işyerine defalarca ateş eden saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.


Etiketler: #BAHçelievler #oto lastik #silah

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