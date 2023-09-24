Husumetlisini vurup görüntülemişti, savcılığın itirazıyla tutuklandı

Bartın’da tartıştığı husumetlisi F.A.’yı (26) pompalı tüfekle vurup yaraladıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan K.A. (17), savcılığın itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.A., F.A.’ya ateş ettiği anları cep telefonuyla kayda almıştı.

DHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:48
Husumetlisini vurup görüntülemişti, savcılığın itirazıyla tutuklandı
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Kozcağız beldesine bağlı Ecikler köyünde, geçen cuma gecesi aralarında husumet olan K.A ile F.A. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.A., eve gidip pompalı tüfeği alarak geri döndü, F.A.’ya tek el ateş etti.

Çevredekilerin müdahale ettiği K.A. olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden F.A.’yı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedaviye alınan F.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından yakalanarak mahkemeye sevk edilen K.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada K.A.’nın, F.A.’ya ateş ettiği anları cep telefonuyla kayda aldığı ortaya çıktı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı K.A.'nın serbest bırakılmasına itiraz etti. İtiraz üzerine yeniden yakalanarak gözaltına alınan K.A., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.


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Bartın kavga

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