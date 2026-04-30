Husumetlisinin evinin önüne tehdit notu ve mermi bırakmıştı: Soruşturmada yeni gelişme

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinin önünde 28 Nisan'da tehdit içerikli not ve mermi bulan N.Ö. (25), durumu polise bildirdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, notu ve mermiyi N.Ö. ile bir süredir husumeti bulunan E.C.Ç.'nin (25) bıraktığı tespit edildi.

Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 18 paket uyuşturucu ve 5 bin 650 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.