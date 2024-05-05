‘Huysuz Virjin’ rolünü kimin canlandıracağı belli oldu
Seyfi Dursunoğlu, Barış Manço ve Adile Naşit'in hayat hikayelerinin beyaz perdeye aktarılması bekleniyor. Huysuz Virjin rolünü Salih Bademci'nin canlandıracağı öğrenildi.
Son dönemde ünlü isimlerin hayatları film olarak beyaz perdeye aktarılıyor. Sinema dünyasında gündem olan son isim Seyfi Dursunoğlu, nam-ı diğer Huysuz Virjin oldu.
Müge Dağıstanlı'nın 10 Haber'deki yazısına göre, Dursunoğlu karakteri için birçok oyuncunun adı geçse de, son kararın Salih Bademci'nin bu karakteri canlandıracağı yönünde olduğu kamuoyuna yansıdı. Senaryosu tamamlanmak üzere olan proje için Bademci, hazırlıklara başladı.
Filmin kadrosunun yakında tamamlanması bekleniyor.
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