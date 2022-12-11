'Huysuz Virjin' filminin çekimleri başlıyor

11 Aralık 2022 Pazar, 16:01

Hazırlıkları yaklaşık üç yıldır devam eden "Huysuz Virjin" filminin çekimleri yakında başlayacak.

Çekimleri için düğmeye basılan biyografi türündeki film, 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan Seyfi Dursunoğlu'nun hayatını anlatacak.

Senaryosunu Sema Kaygusuz, Yıldız Bayazıt, Sıla Bayazıt, Esen Bayazıt ve Gülay Batur'un yazdığı filmin baş danışmanlığını ise Armağan Çağlayan yapıyor.

Filmin geliştirme ve içerik oluşturma süreçleri, "Müslüm" ve "Bergen" filmlerinin yaratıcı kadrosu tarafından yürütüldü. Projenin araştırma sürecini ise gazeteci-yazar Gülşen İşeri ile senaryo ekibi ve Erdinç Ulutaş üstlendi.

YÖNETMEN VE OYUNCULAR BELİRSİZ

Yapımcılığını Alim Yapım'ın, ortak yapımcılığını ise Amorf Film'in yaptığı filmin 2023 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Filmin yönetmeni ve oyuncuları henüz açıklanmadı.