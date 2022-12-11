'Huysuz Virjin' filminin çekimleri başlıyor
Usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun hayatına odaklanacak "Huysuz Virjin" filminin çekimleri yakında başlıyor. Filmin, 2023 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Filmin senaryosu ise Yıldız Bayazıt, Sema Kaygusuz, Gülay Batur, Sıla Bayazıt Ve Esen Bayazıt’a ait.
Hazırlıkları yaklaşık üç yıldır devam eden "Huysuz Virjin" filminin çekimleri yakında başlayacak.
Çekimleri için düğmeye basılan biyografi türündeki film, 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan Seyfi Dursunoğlu'nun hayatını anlatacak.
Senaryosunu Sema Kaygusuz, Yıldız Bayazıt, Sıla Bayazıt, Esen Bayazıt ve Gülay Batur'un yazdığı filmin baş danışmanlığını ise Armağan Çağlayan yapıyor.
Filmin geliştirme ve içerik oluşturma süreçleri, "Müslüm" ve "Bergen" filmlerinin yaratıcı kadrosu tarafından yürütüldü. Projenin araştırma sürecini ise gazeteci-yazar Gülşen İşeri ile senaryo ekibi ve Erdinç Ulutaş üstlendi.
YÖNETMEN VE OYUNCULAR BELİRSİZ
Yapımcılığını Alim Yapım'ın, ortak yapımcılığını ise Amorf Film'in yaptığı filmin 2023 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Filmin yönetmeni ve oyuncuları henüz açıklanmadı.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- 'Dönüş hızından elektrik üretilir'
- SMA'lı çocuk için toplanan parayla 'oto galeri' açmışlar
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Avrupa'yı sarsan rüşvet skandalında yeni fotoğraf
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- İtalyanlar genç yıldız için kapışıyor!
- 'Kanun imkansız diyor beyefendi'
- İşte konuşulan rakamlar...
- HDP'li Oluç Soylu'ya ateş püskürdü