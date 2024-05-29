Hüyük’te maden isyanı

Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2024 - 04:00

Yurttaşlar toplantının yapılmasına izin vermedi. Köye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Hatay İl Müdürlüğü yetkilileri protesto edildi.

Hüyük Madene Karşı Dayanışma Platformu açıklamasında “Dinamit patlatılması sonucunda yeraltı su kaynaklarının yönünün değişmesi ve fay hatlarının faaliyete geçeceği endişesi yaratmaktadır” dendi.

Toplantıya ilişkin tutanakta “Halkın tepkisi üzerine halk bilgilendirilmesi istenmemiştir. Toplantı sonlandırılmıştır” ifadeleri yer aldı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Eğitim İş Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Günal, 2 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Ateş, Arsuz Temsilcisi Ali Onur Köse, İnsan Hakları Derneği İskenderun Şube Başkanı Coşkun Selçuk ve İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Kuş ise yeni bir tutanak tuttu.

Tutanakta, ilk tutanağın gerçeğe aykırı olduğu belirtilerek “Halkın yoğun tepkisi nedeniyle toplantı açılmamış, halk bilgilendirilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.