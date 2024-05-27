Madende iş cinayeti: İşçi makineye sıkıştı!

Aydın’ın Çine’de maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi iş makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 20:26
Madende iş cinayeti: İşçi makineye sıkıştı!
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Kaza, Tatarmemişler Mahallesi’ndeki bir maden ocağında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, maden ocağı sahasında taş kırma makinesi ile ilgilenen Mustafa Basak isimli işçi, makinedeki kapağın aniden kapanması sonucu sıkıştı. 

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Basak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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