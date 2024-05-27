Madende iş cinayeti: İşçi makineye sıkıştı!
Aydın’ın Çine’de maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi iş makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.
Kaza, Tatarmemişler Mahallesi’ndeki bir maden ocağında saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, maden ocağı sahasında taş kırma makinesi ile ilgilenen Mustafa Basak isimli işçi, makinedeki kapağın aniden kapanması sonucu sıkıştı.
Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Basak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da hissedilen deprem!
- 1 kişi gözaltına alındı
- 'Hedef iç çatışma'
- Bahçeli muhalif basını hedef gösterdi
- İsrail-Mısır sınırında çatışma
- İki ayrı çöp konteynerinde erkek cesedi bulundu
- Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
- CHP'den Ali Yerlikaya'ya 4 soru
- İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
- Pendik’teki erkek cesedinin kimliği belli oldu