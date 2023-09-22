Huzurevinde 33 kişi yemekten zehirlendi: 4'ü yoğun bakıma alındı

Bolu’nun Gerede ilçesinde kaldıkları huzurevinde yemekten zehirlenen 33 kişiden 4’ü, yoğun bakıma alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 14:36
Huzurevinde 33 kişi yemekten zehirlendi: 4'ü yoğun bakıma alındı
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Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlarda, önceki gün akşam yemeği yedikten sonra ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gerede Devlet Hastanesi'ne, 11 kişi ise Bolu kent merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaşı 80’in üzerinde olan ve zehirlenmeyi daha ağır geçiren 4 kişi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yurttaşların ishal ve kusma şikayetlerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


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