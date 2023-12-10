İstanbul'da huzurevinde stajyere cinsel saldırı! Saçından tutup depoya kilitledi...
İstanbul Kartal'daki bir huzurevinde kısa dönem çalışan sağlık stajyeri 21 yaşındaki M.G., yardım amacıyla gittiği işyerinin deposuna kilitlenerek bakımevinin işletmecisi Y.S. tarafından cinsel saldırıya uğradı. Y.S. hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi.
Kartal'da bulunan bir özel yaşlı bakım evinde yaşanan cinsel saldırı dehşete düşürdü. Huzurevinde sağlık stajyeri olarak görev yapan genç kız, yardım için gittiği bakım evinde hayatının en korku dolu anlarını yaşadı.
Yaşadıklarından sonra psikolojisi bozulan kadın, durumu yargıya taşıdı.
EVİNDEN ALARAK HUZUREVİNE GÖTÜRDÜ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sağlık stajyeri
M.G.(21), Kartal'da bulunan özel bir huzur ve yaşlı bakım evinde işe başladı.
Stajını tamamlamasının ardından kadın, kısa süre çalıştığı huzurevinden
ayrılma kararı aldı.
Ancak bakım evinin işletmecisi olan Y.S.(24), iddiaya göre 30 Temmuz akşamı M.G.'yi arayarak acil elemana ihtiyaçları olduğunu ve yardım etmesi için evine gelerek kendisini almayı teklif etti.
Kadının yardım etmeyi kabul etmesi üzerine işletmeci Y.S., M.G.'yi gece 00.30
sularından evinden alarak huzurevine götürdü.
İŞLETMECİDEN STAJYERİNE CİNSEL SALDIRI
İşyerini temizlemek amacıyla kadın, Y.S.'den eldiven istedi. Ancak işletmeci Y.S., eldiven getirmek amacıyla indiği depo katına M.G.'yi çağırdı.
İddiaya göre kadın depo
katına inince dehşet verici dakikalar başladı. M.G., yanına gelir gelmez
deponun kapısını kilitleyen Y.S., iddiaya göre kadının saçlarından tutarak
üzerine saldırdı.
DEPODA DEHŞETİ YAŞATTI
İddiaya göre işletmeci Y.S., işyerinin deposunda stajyerine cinsel saldırıda bulundu. Önce kadının kıyafetlerini yırtmaya çalışan Y.S., ardından cinsel organıyla M.G.'ye saldırıda bulundu.
PİŞKİN SAVUNMA: O BENİ ÖPMEK İSTEDİ
Psikolojisi bozulan M.G., olayı savcılığa taşıdı. Kadının şikayeti sonucu başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli Y.S.'nin ifadesine başvurdu.
Şüpheli erkek,
suçlamaları reddederek M.G.'nin kendisini öpmek istediğini, kendisinin hiçbir
şekilde karşı tarafı zorlamadığını ileri sürdü.
SAVCILIKTAN "HİZMETTEN SAĞLADIĞI NÜFUZU KÖTÜYE
KULLANMA" TESPİTİ
Savcılık, yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin hizmet
ilişkisini sağladığı nüfuzu kötüye kullandığını ve müştekiyle cinsel
birliktelik yaşamak amacıyla hareket ettiğini vurguladı.
Şüpheli işletmeci Y.S.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 7 yıl 6 aya kadar ve "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 18 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.
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