İstanbul'da huzurevinde stajyere cinsel saldırı! Saçından tutup depoya kilitledi...

Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:04

Güncelleme: 10.12.2023 - 09:05

Kartal'da bulunan bir özel yaşlı bakım evinde yaşanan cinsel saldırı dehşete düşürdü. Huzurevinde sağlık stajyeri olarak görev yapan genç kız, yardım için gittiği bakım evinde hayatının en korku dolu anlarını yaşadı.

Yaşadıklarından sonra psikolojisi bozulan kadın, durumu yargıya taşıdı.

EVİNDEN ALARAK HUZUREVİNE GÖTÜRDÜ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sağlık stajyeri M.G.(21), Kartal'da bulunan özel bir huzur ve yaşlı bakım evinde işe başladı. Stajını tamamlamasının ardından kadın, kısa süre çalıştığı huzurevinden ayrılma kararı aldı.

Ancak bakım evinin işletmecisi olan Y.S.(24), iddiaya göre 30 Temmuz akşamı M.G.'yi arayarak acil elemana ihtiyaçları olduğunu ve yardım etmesi için evine gelerek kendisini almayı teklif etti.

Kadının yardım etmeyi kabul etmesi üzerine işletmeci Y.S., M.G.'yi gece 00.30 sularından evinden alarak huzurevine götürdü.

İŞLETMECİDEN STAJYERİNE CİNSEL SALDIRI

İşyerini temizlemek amacıyla kadın, Y.S.'den eldiven istedi. Ancak işletmeci Y.S., eldiven getirmek amacıyla indiği depo katına M.G.'yi çağırdı.

İddiaya göre kadın depo katına inince dehşet verici dakikalar başladı. M.G., yanına gelir gelmez deponun kapısını kilitleyen Y.S., iddiaya göre kadının saçlarından tutarak üzerine saldırdı.

DEPODA DEHŞETİ YAŞATTI

İddiaya göre işletmeci Y.S., işyerinin deposunda stajyerine cinsel saldırıda bulundu. Önce kadının kıyafetlerini yırtmaya çalışan Y.S., ardından cinsel organıyla M.G.'ye saldırıda bulundu.

PİŞKİN SAVUNMA: O BENİ ÖPMEK İSTEDİ

Psikolojisi bozulan M.G., olayı savcılığa taşıdı. Kadının şikayeti sonucu başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli Y.S.'nin ifadesine başvurdu.

Şüpheli erkek, suçlamaları reddederek M.G.'nin kendisini öpmek istediğini, kendisinin hiçbir şekilde karşı tarafı zorlamadığını ileri sürdü.

SAVCILIKTAN "HİZMETTEN SAĞLADIĞI NÜFUZU KÖTÜYE KULLANMA" TESPİTİ

Savcılık, yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin hizmet ilişkisini sağladığı nüfuzu kötüye kullandığını ve müştekiyle cinsel birliktelik yaşamak amacıyla hareket ettiğini vurguladı.

Şüpheli işletmeci Y.S.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 7 yıl 6 aya kadar ve "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 18 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi.