Huzurevindeki yangın paniğe neden oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde faaliyet gösteren huzurevinde gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:40
Huzurevindeki yangın paniğe neden oldu
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Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Çal ilçesinde faaliyette bulunan Makbule Hasan Erdoğan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, gece saatlerinde çıkan baca yangını paniğe neden oldu. Yangının huzurevi görevlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, huzurevi sakinlerine yönelik olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.


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