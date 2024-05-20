Telefon şarjdayken patladı, evde yangın çıktı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde telefonun şarjdayken patlaması sonucu çıkan yangın apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:18
Telefon şarjdayken patladı, evde yangın çıktı
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir apartman dairesinde şarjdaki telefonun patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, olayda ev kullanılamaz hale geldi ve binada ise hasar oluştu.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.


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