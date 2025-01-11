I. İnönü Zaferi'nin 104. yıldönümü

Yayınlanma: 11.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2025 - 04:00

Milli Mücadele’nin en önemli eşiklerinden birisi 1. İnönü Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasıyla aşıldı. 6 Ocak 1921 günü Bursa’dan Eskişehir yönüne, Uşak’tan Afyon yönüne iki kol halinde ileri harekâta başlayan Yunanlar, 9 Ocak’ta İnönü mevzilerine kadar geldiler. 9 Ocak 1921 günü mevzi ilerisindeki Türk emniyet kuvvetleriyle Yunan öncü kuvvetleri arasındaki muharebeler karanlık basıncaya kadar bütün şiddetiyle devam etti. Kendisinin üçte biri büyüklükteki Türk ordusunun direnişi karşısında tutunamayacağını anlayan Yunan ordusu, 11 Ocak 1921 sabahı İnönü mevzilerinden çekildi.

‘MÜTTEFİKLER GERİ ADIM ATTI’

Düzenli ordunun ilk zaferi özelliği taşıyan 1. İnönü Zaferi sonrası Kuvayı Milliye’den düzenli orduya geçiş süreci hızlandı, halkın yeni kurulan orduya güveni arttı. Zaferin uluslararası etkisi ise Milli Mücadele’nin dünya ölçeğinde kendini kabul ettirmesi oldu. Zafer sonrası müttefikler, 26 Ocak 1921 tarihinde Osmanlı Devleti’nin Londra’ya bir heyet göndermesini ve bu toplantıya Ankara hükümetinden de temsilci bulundurulmasını istemek zorunda kaldı. İtilaf Devletleri’nden Fransa ve İtalya, savaş sonrası milli hükümete yakınlaşma göstererek, Türk kurtuluş hareketine karşı daha anlayışlı bir tutum içine girerken, savaş öncesi gergin olan Türk-Sovyet ilişkileri, Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasıyla yumuşama gösterdi. Sovyetler Birliği, Türkiye üzerindeki siyasetinde değişikliğe gitti. 1. İnönü Zaferi’nin etkisini Mustafa Kemal Atatürk ise şu sözlerle ifade etti: “Yeni Türkiye Devleti’nin küçük, fakat milli ülkülü genç ordusu, en dar bir hesapla üç kat üstün düşmanı İnönü Meydan Muharebesi’nde mağlup etti. Strateji sanatının en nazik icabatını isabetle uyguladı. İç hatların kullanılmasında harp tarihine parlak bir misal yazdı.”