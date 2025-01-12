Yayınlanma: 12.01.2025 - 11:06

Güncelleme: 12.01.2025 - 11:06

İBB personel alımı yapacağının müjdesini verdi. İlana göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri, zabıta memuru ve memur alımı yapılacak. Peki, İBB 1532 personel alımı ne zaman? İBB memur alımı başvuru şartları neler?

İBB PERSONEL ALIMI YAPACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 yılı içerisinde 13 alanda 1532 memur alımı için ilan yayımladı.

Kadrolar arasında şunlar yer alıyor:

İtfaiye Eri: Lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrılan pozisyonlar; farklı sürücü belgesi ve mezuniyet şartları ile dikkat çekiyor. Toplamda 654 kişi alınacak.

Zabıta Memuru: Lise, ön lisans ve lisans mezunları için ayrılan pozisyonlarla toplam 290 kişi işe alınacak.

Memur ve Teknik Kadrolar: Bilgisayar işletmeni, tekniker, mühendis, sosyal hizmet uzmanı gibi alanlarda çeşitli unvanlarda personel alımları yapılacak.

2025 İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

1) İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu) adresi üzerinden 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik başvuru dışında herhangi bir yolla başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.

c) İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları nedeniyle ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.

2) Memur kadrolarına başvuran adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

a) 10/02/2025 tarihinden 16/02/2025 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

b) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresine başvuru yapabileceklerdir, c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş itfaiye eri, zabıta memuru ve memur kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

GENEL ŞARTLAR

İlan edilen boş memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuracak adaylar için, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemiş olmak.

d) İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrolarına başvuracaklar için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak, (Adayların boy ve kilo tespitleri Kurumumuzca yapılacaktır.)

e) İtfaiye Eri kadroları için; sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, (26/02/1995 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

f) Zabıta Memuru kadroları için; sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, (27/02/1995 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

g) İtfaiye Eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

h) İtfaiye Eri kadroları için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. i) Tablonun nitelik kısmında belirtilen yabancı dil şartı olan kadrolar için, YDS’den (İngilizce) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.