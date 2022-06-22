İBB, 23 Haziran'ın üçüncü yıl dönümünü çoşkulu bir etkinlikle kutlayacak

22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 2019'da demokrasi tarihine tekrarlanan seçim olarak geçen 23 Haziran seçimlerinin üçüncü yılını İstanbullularla kutlayacak. Gün boyu sürecek ‘Demokrasi Şenliği’nin adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak.

Pek çok renkli gösteri düzenleneceği programlarda; Evdeki Saat, Mavi Gri, BEGE, Reynmen, DJ Ersin ve Edis konserleri ile coşku doruğa çıkacak. İETT, Yenikapı’yı şenlik meydanına dönüştürecek kutlamalara ulaşım için ek seferler düzenleyecek. Yenikapı Metrosundan etkinlik alanına ücretsiz ring seferleri yapılacak. Dönüş için de şehrin 10 noktasına ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

ETKİNLİĞE ULAŞIM KOLAYLIĞI

Metro İstanbul; M1, M2, M7 metroları ile T1 ve T4 tramvay hatlarındaki seferlerini gece 01.00’e kadar uzatacak. İETT, Yenikapı Metrosundan etkinlik alanına saat 14.00 ile 21.00 arasında ücretsiz ring seferleri yapacak.

Demokrasi Şenliği’ne katılan vatandaşların dönüşü için; Beşiktaş Meydanı, Mecidiyeköy İETT Peronları, Atatürk Kültür Merkezi önü, Gaziosmanpaşa İETT Peronları, Kağıthane İETT Peronları, Bağcılar Meydan, Hacıosman Metro, Kadıköy Rıhtım İETT Peronları, Üsküdar Sahil İETT Peronları ve Beykoz Ortaçeşme İETT Peronları’na 23.00 ile 24.00 arasında otobüsler kaldıracak.

Metro İstanbul; M1 (Yenikapı-Atatürk Havalimanı) , M2 (Yenikapı- Hacıosman), M7 (Mecidiyeköy – Mahmutbey)metroları ile T1 (Kabataş-Bağcılar) ve T4 (Topkapı - Mescid-i Selam) tramvay hatlarındaki seferlerini gece 01.00’e kadar uzatacak.

ŞENLİKLER GÜN BOYU SÜRECEK

23 Haziran saat 14.00’te kapıların açılacağı tören alanı, birbirinden renkli anlara sahne olacak. Gün boyunca açık alanda DJ performansı, kortej grubu, jonglör ve pandomim gösterileri misafirleri eğlendirecek. İstanbullular mandala, tuval boyama, rüzgar gülü yapımı atölyelerine katılacak.

İBB’nin tüm iştirak ve birimleri şenliklerdeki yerini alacak. Şehir Hatları’nın ürettiği milli ve yerli deniz taksiler alanda meraklılarını bekleyecek. İETT tarafından alınan yeni yerli metrobüs araçları ile tarihi Kadıköy-Moda nostaljik tramvayı da alana gelenler için hazır bulunacak. Diğer yandan itfaiye eğitim aracı, son teknolojik temizlik araçları ve şehre hizmet eden çeşitli araçlar da tören alanında görülebilecek.

3D YAZICIYLA GÜN BOYU CANLI ÜRETİM

İBB iştiraklerinden İSTON, teknolojide devrim yaratan 3D yazıcısıyla alanda gün boyu canlı üretim yapacak. BİMTAŞ iştiraki de ziyaretçilere Göbeklitepe, Yerebatan sarnıcı, Rumelihisarı gibi alanlara sanal gerçeklik ile gezi imkanı sunacak. Spor İstanbul ise uzman eğitilmenler eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri ile güne renk katacak. Ağaç AŞ Bahçe Marketi, BELTUR karavanı, Halk Ekmek büfesi, Hamidiye su stantlarından alım yapabilmek mümkün olacak.

REYNMEN, DJ ERSİN, EDİS VE ÇOK DAHA FAZLASI

Yenikapı Etkinlik Alanı, her bir konserde ayrı coşku yaşayacak. DJ Ersin, alanı dolduran kalabalığı hareketlendirecek. Evdeki Saat ve Mavi Gri Grupları, en çok sevilen eserlerini hayranlarıyla paylaşacak. Ardından sahneye çıkacak Reynmen ve BEGE performanslarıyla keyifli vakit geçirtecek. Demokrasi Şenliği, ev sahibi İBB Başkan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullulara seslenişin ardından sevilen sanatçı Edis’in konseriyle devam edecek.

YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KONSER PROGRAMI