Toplu taşımada genç kızı taciz eden kişi tutuklandı

Adana’da üniversite öğrencisi ve aynı zamanda muhasebeci olarak çalışan genç kızı otobüste taciz eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:04
Toplu taşımada genç kızı taciz eden kişi tutuklandı
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Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde iddiaya göre, üniversite öğrencisi Burcu A. (24), muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde özel halk otobüsüne bindi.

Hüseyin S. adlı şahıs, daha önceden aynı mahallede oturduğu Burcu A.’nın bulunduğu otobüse bindi. Bir süre Burcu A.’yı gözetleyen Hüseyin S., daha sonra genç kızın arkasındaki koltuğu oturdu. Ardından şüpheli, Burcu A.’yı taciz etti. Bunun üzerine genç kız çığlık attı. Genç kızın çığlık atması üzerine şüpheli, otobüsteki kişiler tarafından darp edildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı devriye ekipleri tacizciyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Tacize uğrayan Burcu A. ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.

Şüpheli Hüseyin S. ise, "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diyerek kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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