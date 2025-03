İBB Afet İşleri Daire Başkanı Ergün Cebeci: 'Koordinasyonsuzluğun faturası ağır oldu'

Yayınlanma: 07.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 04:00

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM) yapısal değişiklikle Afet İşleri Dairesi Başkanlığına dönüştü. Yeni yapılanmasıyla altında AKOM, Afet Hazırlık Şube Müdürlüğü ve Afet Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü bulunan Afet İşleri Dairesinin çalışmalarını Daire Başkanı Ergün Cebeci Cumhuriyet'e anlattı.

Avrupa’da İstanbul’dan büyük yalnızca 7 ülke olduğuna dikkat çeken Cebeci, “Yalnızca deprem değil, her türlü afet durumuna ilişkin sürekli gözlem ve eylem halindeyiz” dedi. "Önleyebileceğimizi önleyelim, önleyemediğimizi de doğru koordine edelim" mantığıyla hareket ettiklerini belirten Cebeci, "Yaşadığımız felaketlerde eğitimsizliğin ve koordinasyonsuzluğun faturası ağır oldu. Eğitimlerle olası can kayıplarını en az yüzde 20 oranında azaltmak ve kenti bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz" dedi.

‘AİLE AFET YÖNETİM SİSTEMİ’

Aile afet yönetim sistemi ile her aileden bir kişi seçeceklerini ve ona eğitim verileceğini belirten Cebeci, “Tercihimiz öncelikle kadınlar olacak. Ona önce yerinde, sonra da eğitimin alanımızda eğitim vereceğiz. O da aldığı eğitim doğrultusunda ailesini yönlendirecek.” dedi.

Benzer bir modelin üst yapısı olarak da Mahalle Muhtarlık Sistemini hayata geçireceklerini söyleyen Cebeci, “Muhtarların deprem durumlarında mahallelerine müdahale edebilecek kritik yetkili olduğunu düşünüyoruz. Eğitimlerle beraber ayrıca muhtarlık binasının yakınına süreç yönetimi için konteyner koyacağız. Ayrıca telsiz sistemi ve binalardan bağımsız baz istasyonları sistemi ile iletişim sorunu yaşamayı engelleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

EŞLEŞME ÖNEMLİ

Deprem anında kritik müdahale için 72 saatin önemli olduğunu anımsatan Cebeci, “Hedefimiz bunu 24 saate indirmek. Bu noktada yalnızda binaların değil, köprülerin, anayolların, viyadüklerin ve altyapı hizmetlerinin sürekli kontrol edilmesi önemli” uyarısında bulundu.

Depremi yaşayan şehre yardımın ancak dışarıdan gelebileceğine değinen Cebeci, "Böyle durumlarda şehirler meslek grupları üzerinden eşleşmeli. Örneğin depremden etkilenen bir ilde itfaiye aracının diğer anahtarı eşleşilecek itfaiye biriminde olmalı" dedi. Sürecin bütünleşik olarak ele alınması gerektiğinin altını çizen Cebeci, “Bakanlık kapsayıcı olmalı. Süreç şeffaf ve yalın bir anlatımla yürümeli. Afet sonrası için ayırdığımız bütçeden daha azıyla afet öncesinde birçok sorunu çözebiliriz. Yarış değil hizmet odaklı olalım” uyarısında bulundu.

'YURTTAŞ BİLMEK İSTİYOR AMA GEREĞİNİ YAPAMIYOR'

İstanbul’un yapı stoğu olarak da bir an önce depreme dirençli hale gelmesi gerektiğine dikkat çeken Cebeci, “Yurttaşlarımız aslında durumun farkında. Bu konuda soruyor, bilgi alıyor ama maddi gerekçelerle yapılması gerekenleri yapamıyor. Bu konuya çok önem veren Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde İBB olarak emeklilere yüzde 65, çalışanlara yüzde 60 yapım maliyeti desteği veriyoruz” dedi.

Evleri dönüşüme giren yurttaşların barınma kaygısı yaşadığını da belirten Cebeci, “Bu sorunu çözmek için İBB bünyesinde kentsel dönüşüme giren ev sahibine 18 ay boyunca 10 bin lira, emekli ev sahibine ise aylık 12 bin lira kira yardımı yapılmakta” ifadelerini kullandı. Kirada evi olan ev sahibine 18 ay boyunca 6 bin 500 lira, kiracılara 12 ay boyunca 10 bin lira, emekli kiracılara ise 12 bin lira kira yardımı yapıldığını belirten Cebeci, yurttaşların dönüşüm esnasında metrekare kaybı kaygılarına ilişkin “Onların kaygılarını anlıyoruz. Ancak maddi kayıplarının da olmayacağı bir durumda sağlam bir evde yaşamayı öncelemeleri gerekiyor” çağrısında bulundu.

Cebeci ayrıca İBB iştiraklarının çadır, konteyner ve altyapı malzemeleri gibi afete yönelik üretim yapmasına ilişkin projeler üzerinde de çalıştıklarını söyledi.