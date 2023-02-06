İBB Afet Yardım Kampanyası’na katılmak için ne yapmak gerekiyor? Deprem ihtiyaç listesinde neler var?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 23:07

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 23:07

İBB, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde yardıma ihtiyacı olan depremzedeler için ‘Afet Yardım Kampanyası’ başlattı. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda düzenlenen kampanya için yurttaşlardan gelen yardımlar toplanmaya başladı. İşte ayrıntılar...

İBB AFET YARDIM KAMPANYASI’NA KATILMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Bağış yapmak isteyen İstanbullular ALO 153 Çözüm Merkezi numarası üzerinden ‘Deprem Hattı’na bağlanarak ihtiyaç listelerine ulaşabilirler. İstanbullular, yardım malzemelerini Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezi’ne bırakabilirler. Yardım kampanyası kapsamında ikinci ürünler kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış ürünler değerlendirilecek.

DEPREM İHRİYAÇ LİSTESİNDE NELER VAR?

İhtiyaç duyulan malzeme listesi şöyle;

Battaniye, uyku tulumu

Her türlü soba, ısıtıcı, Toplu kuru gıda, Cep telefonu

Şarj ünitesi ve ürünleri, pil

Hijyen Malzemesi (sabun, peçete, hijyen pedi vb.), Çocuk Bezi

Bebek Maması, yeni, giyilmemiş kışlık giyim malzemesi, bot vb. ve giyim ürünleri

Kafa lambası, el feneri





YARDIMLARIN BIRAKILABILECEĞİ ADRESLER NELER?

Yardımların bırakılabileceği merkezlerin adresleri şöyle;

Lojistik Destek Merkezi Kartal Depoları/Adres: İnönü Caddesi No:143 Esentepe Mahallesi Kartal

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Adres: Aksaray Mh. Kennedy Cd. No:11/1 Fatih/İstanbul