İBB Afet Yardım Kampanyası’na katılmak için ne yapmak gerekiyor? Deprem ihtiyaç listesinde neler var?
İBB deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere ‘Afet Yardım Kampanyası’ başlattı. Peki, İBB Afet Yardım Kampanyası’na katılmak için ne yapmak gerekiyor? Deprem ihtiyaç listesinde neler var? Yardımların bırakılabileceği adresler neler?
İBB, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde yardıma ihtiyacı olan depremzedeler için ‘Afet Yardım Kampanyası’ başlattı. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda düzenlenen kampanya için yurttaşlardan gelen yardımlar toplanmaya başladı. İşte ayrıntılar...
İBB AFET YARDIM KAMPANYASI’NA KATILMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
Bağış yapmak isteyen İstanbullular ALO 153 Çözüm Merkezi numarası üzerinden ‘Deprem Hattı’na bağlanarak ihtiyaç listelerine ulaşabilirler. İstanbullular, yardım malzemelerini Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezi’ne bırakabilirler. Yardım kampanyası kapsamında ikinci ürünler kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış ürünler değerlendirilecek.
DEPREM İHRİYAÇ LİSTESİNDE NELER VAR?
İhtiyaç duyulan malzeme listesi şöyle;
- Battaniye, uyku tulumu
- Her türlü soba, ısıtıcı, Toplu kuru gıda, Cep telefonu
- Şarj ünitesi ve ürünleri, pil
- Hijyen Malzemesi (sabun, peçete, hijyen pedi vb.), Çocuk Bezi
- Bebek Maması, yeni, giyilmemiş kışlık giyim malzemesi, bot vb. ve giyim ürünleri
- Kafa lambası, el feneri
YARDIMLARIN BIRAKILABILECEĞİ ADRESLER NELER?
Yardımların bırakılabileceği merkezlerin adresleri şöyle;
Lojistik Destek Merkezi Kartal Depoları/Adres: İnönü Caddesi No:143 Esentepe Mahallesi Kartal
Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi Adres: Aksaray Mh. Kennedy Cd. No:11/1 Fatih/İstanbul
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor