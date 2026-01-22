İBB Başkan Vekili Nuri Aslan: 'Kimse İstanbul'da kendini yalnız hissetmesin. İBB ve onun bir kaptanı Ekrem İmamoğlu var'

İBB köklü kuruluşlarından Şehir Hatları, 175. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

175. Yıl etkinlik serisinin ilk ve başlangıç etkinliğine, Şehir Hatları tarafından baştan aşağı yenilenen, adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’dan alan tarihi gemi ev sahipliği yaptı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ve Şehit Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler’in katılımlarıyla gerçekleştirilen ve Kabataş Transfer Merkezi önündeki iskeleden başlayan Boğaz turunda, İstanbul’daki denizcilik liselerinde okuyan üniformalı öğrenciler ve öğretmenleri de yer aldı. Aslan, Prof. Demir ve Şeneler de Boğaz turunda birer konuşma yaptı.

"EKREM İMAMOĞLU, İSTANBUL'U ŞEKİLLENDİREN VE TÜRKİYE'Yİ ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞAN BİR KAPTANDIR"

Konuşmasına, “Sözlerime başlamadan önce, hepinize, aylardır hukuksuzca Silivri zindanlarında tutsak tutulan, İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletmek isterim. Ekrem Başkanımız, sizleri çok seviyor, İstanbulluları çok seviyor. Biliyorum ki sizler de onu çok seviyorsunuz. İstanbul da onu çok seviyor" diye başlayan Aslan, özetle şunları söyledi:

"Bundan tam 175 yıl önce, bu şehirde bir devrim yaşandı. 17 Ocak 1851’de Şirket-i Hayriye kurulduğunda, İstanbul’un deniz ulaşımı yeniden temellendi. Aslında İstanbul, daima deniziyle iç içe yaşayan, birbirine bu yolla ulaşan bir kent olmuştur. Ulaşımı kolaylaştıran, geliştiren ve hızlandıran buharlı vapurlarımızdan, köklü Şehir Hatlarımızdan önce de kayıklar, tekneler vardı kadim İstanbul’umuzda. Ancak Şehir Hatları’nın kurulmasıyla, bu yolculuklar bir düzene girdi. Şehir Hatları, bu yönüyle İstanbul’un kadim mirasını tam da kalbinde taşıyan en köklü kurumlarımızdan biridir. Ben, gemi- makina mühendisliğinden mezun oldum. Stajımı da Haliç Tersanesi’nde yaptım. Denizler, gemiler benim için çok önemli. Gemilerinin önemini bilirim. Geminin kaptanının önemini de bilirim. Bir gemi kaptanı olmak kolay iş değildir. Her türlü riski göze alırsınız. Ve gemiyi yüzdürmek istersiniz. Sağ salim, bir limandan diğer limana taşımak istersiniz. Çünkü mesele, gemiyi belli bir noktadan diğer bir noktaya götürmek değildir sadece. Ufku da görebilmektir, geleceği de görebilmektir. Fırtınayı da iklim değişikliğini de önceden görebilmektir. Başkanımız, İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vizyonu olan, ufku önceden fark eden, geleceği gören ve buna göre İstanbul'u şekillendiren ve Türkiye'yi şekillendirmeye çalışan bir kaptandır.

“GÖREVE GELİR GELMEZ ŞEHİR HATLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN KOLLARINI SIVADI”

Ekrem Bey, yarına bakardı ve yarına bakmaya devam ediyor. Hiç vazgeçmiş değil. Dolayısıyla eğer bugünün çağında birisi, bir lider, bir yönetici, bir kaptan örnek alınacaksa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu buna en güzel örnektir. İşte bu yüzden Şehir Hatları’na da sahip çıktı. Ve göreve gelir gelme Şehir Hatlarımızı güçlendirmek için kollarını sıvadı. 2019’dan itibaren, dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi olan 570 yıllık Haliç Tersanesi’ni deniz ulaşımının kalbi haline getirdik. Tüm fonksiyonları durmak üzere olan tersanemize yeniden hayat verdik. Haliç Tersanemizde 2019 öncesinde sıfır noktasında olan yeni gemi inşa sayısını, 2026 yılı itibarıyla 69 gemiye ulaştırdık. 2019-2025 arasında 532 geminin bakım ve onarımını yaptık. Bu süreçte sadece üretimle kalmadık. İstanbul’un hafızası olan Paşabahçe, Moda, Kızıltoprak ve İsmail Hakkı Durusu gibi simge vapurları, titizlikle restore ederek, yeniden seferlere ve kültür mirasımıza kazandırdık. Deniz ulaşımını İstanbul’un ana arterlerinden biri yapmak amacıyla, 11 yeni hattı hizmete açtık, 8 hattın kapsamını genişlettik. Bugün, 32 hatta gerçekleştirdiğimiz günlük ortalama 826 seferle, 40 milyonu aşkın yolcu taşımanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul’da deniz ulaşımına kattığımız 50 Deniz Taksi ve 9 Deniz Dolmuş da Haliç Tersanemizde ürettik. Ayrıca, İSTAÇ ve diğer kamu hizmetleri için teslim edilen 8 adet temizleme ve atık toplama teknemizle, boğazlarımızın temizliğini de en üst seviyeye çıkardık. 2019 sonrası toplumsal cinsiyet eşitliği ilkemiz doğrultusunda kadın denizci, gemici, kaptan ve yağcılarımıza istihdam sağladık. Ailemize katılan 19 kadın gemicimizle birlikte, denizlerimizde kadın emeğini ve varlığını artırmaya yönelik kararlı adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

“BUGÜN SİZLERLE, TERSANEMİZİN EMEĞİ OLAN İKİ PROJEMİZİN MÜJDESİNİ VE DETAYLARINI PAYLAŞMAK İSTİYORUM”

Bugün sizlerle, tersanemizin emeği olan iki projemizin müjdesini ve detaylarını paylaşmak istiyorum. İlk olarak, tasarımıyla Şirket-i Hayriye’nin mirasını bugüne taşıyan o eşsiz Boğaziçi No:66’dan esinlendiğimiz ‘İş Vapuru’ projemizden bahsetmek istiyorum. Türkiye İş Bankası iş birliği ile hazırladığımız, 50 metre uzunluğundaki, 500 yolcu kapasiteli gemimiz çevre dostu elektrik-hibrit sisteme sahip. İnşallah tüm testler tamamlandığında, sanatsal etkinlik alanları ve kütüphanesiyle, yalnızca finansal değil, kültürel ve sosyal hayatın da merkezi olacak. İkinci projemiz olan ‘Saraçhane Araç Taşıma Gemisi’, sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye’ye örnek olacak devasa bir yapı. 138 milyon 900 bin liralık yatırımla inşa ettiğimiz bu gemi, olası bir afet durumunda İstanbul’un denizdeki en güçlü kalesi olacak. Gemimiz, hiçbir yükseklik sınırına takılmadan, en ağır iş makinelerini ve vinçleri taşıyabilecek, üzerine hızla yaşam konteynerleri kurulabilecek şekilde tasarlandı. Elbette temennimiz, Allah’ın bize o günleri yaşatmaması ve bu kapasiteye hiçbir zaman ihtiyaç duymamamızdır. Ancak her türlü afete karşı tedbirli ve güçlü olmak, İstanbul için bir zorunluluk.

“BİZİM BU ŞEHRİN GENÇLERİNE, ÇALINAN HAYALLERİNİ GERİ VERME BORCUMUZ VAR”

Kimse İstanbul'da kendini yalnız hissetmesin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi var ve onun bir kaptanı var; Ekrem İmamoğlu var. Kimsesizlerin kimsesiyiz. Bizim bu şehrin gençlerine, çalınan hayallerini geri verme borcumuz var. Bu şehrin gençlerinin mutlu olduğu, başarılı olduğu, iş imkânı bulduğu ve hiçbir kimseye muhtaç olmadığı günleri birlikte yaşayacağız. Kadınlara, sokaklarında güvenle yürüdükleri, istihdamla güçlendikleri bir İstanbul var etmeye devam ediyoruz ve başaracağız. Emeklilerimize, ömürlerinin bir döneminde huzur ve güvence içinde yaşayacakları bir kent borcumuz var. Biz, bu kenti çok seviyoruz. Laf aramızda; bu kent de Ekrem İmamoğlu'nu ve bizi çok seviyor. Dün, sıfır derecenin altında bir ısıda, soğuktan ellerimiz donmak üzereyken, on binlerce insan, Çekmeköy'de, Ekrem İmamoğlu için, yol arkadaşlarımız için, belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, çalışma arkadaşlarımız için düzenlenen mitingde, saatlerce orada durdular. Yağmura rağmen kimse alanı terk etmedi.

“EKREM BAŞKANIMIZIN ÖNCÜLÜĞÜNDE DURMADAN, YORULMADAN ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ve Genel başkanımız söyledi: ‘Biz varsak, bereket yağar, rahmet yağar.’ Her birinizin okullarınızı bitirdiğinizde, içinizdeki umutla, pırıltıyla vatana, millete hayırlı evlatlar olacağınızı biliyoruz. Ve sakın o gün kendinizi yalnız hissetmeyin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sizin elinizden tutacak ve sizin iş imkânı olan haklarınızı sizinle birlikte oluşturacağız. Bizler de Ekrem Başkanımızın öncülüğünde durmadan, yorulmadan çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Ekrem Başkanımız olmak üzere, Şehir Hatları’nı 175 yıldır ayakta tutan ve bugün canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İstanbul'un hafızası, denizlerimizin emektarı, şehir hatlarımızın 175. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. İnşallah 176. yıl kutlamasını, bir sonraki hükümeti kuracak Ekrem İmamoğlu'yla beraber, burada kutlarız. Buradaki arkadaşların isimlerini alın ki Ekrem Başkanımızla beraber onları buluşturalım. Bu sefer onu getiremedik, ama bir dahaki sefere kesin yanımızda olacak."

İBB iştiraki Şehir Hatları, Mustafa Kemal Atatürk’ü, 16 Mayıs 1919’da Beşiktaş’tan kalkarak, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştıran efsane kaptanın adını taşıyan İsmail Hakkı Durusu Vapuru’nu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıld önümünde, 2024 yılında İstanbul’a yeniden kazandırmıştı. Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Etkinlik Alanı’ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 105’inci yıl kutlamalarına, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile aralarında İstanbul Vakfı bursiyerleri, İBB Spor Kulübü sporcuları ile İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü kursiyerlerinin de bulunduğu yaklaşık 300 gençle birlikte, Şehir Hatları tarafından restore edilerek yok olmaktan kurtarılan İsmail Hakkı Durusu Vapuru’yla gitmişti.

ETKİNLİKLER YIL BOYU SÜRECEK

1851 yılında Şirket-i Hayriye adıyla kurulan Şehir Hatları, yalnızca bir ulaşım hizmeti değil; İstanbul’un sosyal, kültürel ve tarihsel hafızasının en önemli taşıyıcılarından biri konumunda. Bu doğrultuda, Şehir Hatları’nın 175. yılı, kuruma ve İstanbul’un tarihsel kimliğine yakışır biçimde; bir güne sıkıştırılmadan, bir yıla yayılan bütüncül bir programla kutlanıyor. 175. yıl kapsamında; paneller, sergiler, tematik vapur turları, kamusal etkinlikler ve yıl boyunca İstanbul geneline yayılacak, bu çerçevede vapurlar, iskeleler ve kamusal alanlar 175. yıl kimliğiyle görünür kılınacak.