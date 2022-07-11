İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar'dan 'Esenyurt' açıklaması: 'Benzer görüntüleri bir daha yaşamayacağız'

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:59

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Esenyurt'taki Haramidere'nin taşması sonucu birçok ev ve iş yeri hasar gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Selçuk Sarıyar, Esenyurt'un en fazla yağış alan ilçelerden olmamasına rağmen yağmurdan en çok etkilenen bölge olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sarıyar tarafından yapılan açıklama şöyle:

1- İBB ekiplerimizle beraber dün geceden beri sahadayız. Kentimizin mevsim normallerinin üzerinde, doğal afet düzeyinde aldığı yağışa anında müdahale etmekle birlikte sonraki yağışlara karşı önlemler almaya da devam etmekteyiz. Detayları sizinle paylaşmak isterim…

2- AKOM’un verilerine göre en çok yağış alan bölgeler Sarıyer, Büyükçekmece, Şişli, Eyüpsultan oldu. İyi haber: Geçtiğimiz 3 yılda yaptığımız altyapı yatırımları tüm ilçelerimizde afet görüntülerinin oluşmasını engellemiştir. Metrekareye düşen 100 kg yağmurun olumsuz etkisi düşüktür.

3- Bunun sebebi, İBB olarak 2019 yılından bu yana 1650 km atık su şebekesi ve kolektörü ile 150 km yağmursuyu kanalı imalatı gerçekleştirmiş olmamız. Ayrıca 6 km atık su tüneli ve 7km yağmursuyu tüneli yatırımı yapıldı. 69 derede 36 km ıslah gerçekleştirildi.

4- Ne yazık ki Esenyurt bu ilçelerden daha az yağış almasına rağmen Haramidere’nin taşması sebebiyle olağanüstü saatler geçirdi. İBB Başkanımız ve yöneticilerimizle koordinasyon içerisinde 3000’in üzerinde personelimizle beraber ben de bu süreçte ekiplerimizle sahadaydım.

5- İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İGDAŞ, İSTAÇ, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm, Sosyal Hizmetler ve Lojistik Destek Merkezimizle beraber vatandaşımızın yanındaydık.

6- Bu kapsamda alanda tahliye, temizlik çalışmalarımızı tamamlamakla birlikte evleri yağıştan etkilendiği için Mahir İz KYK Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlarımıza 3 öğün yemek vermekteyiz. Tespit çalışmalarından sonra mağdur olan vatandaşlarımıza 7.000TL yardımda bulunacağız.

7- Benzer manzaraların yaşanmaması için İSKİ ile gerekli yatırımları derhal yapacağız. Zira bugüne kadarki altyapı yatırımları kapsamında Esenyurt’ta 596 m dere ıslahı ve 2249 m atık su kolektörü tamamlanmıştı. 2534 m dere ıslahı ve 3229 m atık su kolektörü daha yapılacak.

8- Su baskını yaşanan 1850 metrelik alanı yıl sonuna kadar, kalan kısmı ise 2024 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece İstanbul’un diğer bölgelerinde olduğu gibi Esenyurt’ta da benzer görüntüleri bir daha yaşamayacağız.