İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki yönetimin verdiği imar izinlerine dikkat çekti

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 23’üncü yıldönümü öncesi megakentin olası deprem riskini değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul’un depreme hazırlık ajandasını ve yeni çözüm önerilerini aktardığı bir basın toplantısı düzenledi.

"KENTSEL CİNAYETTİR"

Marmara depremini “Cumhuriyet tarihinin en büyük trajedisi” olarak niteleyen İmamoğlu, İstanbul’un deprem riskinin bahsedilenden daha büyük olduğunu belirtti. Önceki dönemde, riskli alanlarda dönüşümü kolaylaştırmak için “6306 sayılı Afet Riski Yasası” çıkarıldığını anımsatıp şöyle dedi: “Bu yasayla, kamu otoritesine olağanüstü yetkiler verildi. Bu yasaya dayalı uygulamalara biz de detaylı olarak baktık. Gördüğümüz şudur: ‘Afet Riski Yasası’ denilen yasanın uygulaması, başlı başına bir kentsel afet yarattı. Hatta adına, kentsel bir cinayet bile diyebiliriz.”

"AÇGÖZLÜLÜK EDİYORLAR"

“130 proje, 78 donatı alanı ve tam yedi orman alanından 85 milyar dolar gibi inanılmaz bir rant elde edilmiş” diyen İmamoğlu şu açıklamayı yaptı: “Kamu kaynakları depremle mücadele için harcanmadı. Özel yasalar kullanılarak satıldı veya imara açıldı. Bu kaynaklar ne İBB’ye kaynak olarak gelmiş, ne depreme dayanıklı konuta harcanmış. Tam 85 milyar dolarla şu anda İstanbul’da depreme dayanıksız ev bırakılmaz, hepsi yenilenirdi. Bu yasayı bahane ederek Cumhuriyet tarihimizin en büyük trajedisinden rant ürettiler. Korunmuş askeri alanları lüks konuta ve ticari alanlara çevirip milletin malı üzerinden çevrelerini zengin ettiler. Aynı açgözlülükle etmeye de devam ediyorlar.”

90 BİN ÇOK AĞIR HASARLI BİNA VAR

İstanbul’da 500 bine yakın orta hasarlı, 90 bine yakın ağır ve çok ağır hasarlı bina bulunduğunu aktaran İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı: “80 bölge planı hazırladık ve ilçelere gönderdik. 68 bölge için plan çalışmalarımız devam ediyor. Riskli yapısını dönüştürmek isteyen İstanbullular için ‘İstanbul Yenileniyor Platformu’nu hizmete açtık. İstanbulluları, bu platforma başvurmaya davet ediyorum.”

AFET ÜZERİNDEN SİYASET OLMAZ

İmamoğlu, “Seçimlerden sonra Millet İttifakı iktidarında, İstanbul Deprem Konseyi’nin kurulmasını sağlayarak meseleyi kökünden çözeceğimizin taahhüdünü veriyorum. Afet üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini en yüksek tonda söylemeye devam edeceğiz. Bu iş Ankara’nın moderatörlüğünde olmaz. Yerelde, kapsayıcılıkla mümkün olur. Bütüncül hareket etmek şarttır. Kapsamlı bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç var. Gelin, vakit kaybetmeden bu üç konuda hızlıca iş birliği yapalım” diye konuştu.