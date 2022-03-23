İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından reddi hakim talebi

23 Mart 2022 Çarşamba, 13:32

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları kovuşturmanın genişletmesine ilişkin celse arasında dilekçe sundu. Mahkemede söz konusu konuşmanın yer aldığı CD görüntüleri izlendi. CD görüntülerinin izlenmesinin ardından söz verilen sanık avukatı, müvekkili Ekrem İmamoğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun söylemine yönelik siyasi sert bir eleştiri içeren sözler söylediğini öne sürdü.

İmamoğlu’nun YSK üyelerine herhangi bir atıfta bulunmadığını iddia etti. Sanık avukatı kovuşturmanın genişletilmesine yönelik talepte bulundu. Mahkeme talebi reddetti. Sanık avukatı Kemal Polat, hakimin tarafsızlığının şüpheye düştüğünü iddia ederek reddi hakim talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşerek bir durumun mevcut olmayıp sadece taleplerinin reddedilmesinden dolayı başvurulduğu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu değerlendirilerek Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için geçecek süre gözetilerek mütalaasına sunmak üzere dosyanın yeniden savcıya tebliğine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor. YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydediliyor. Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu’nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu’nun “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.