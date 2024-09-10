İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a ziyaret: Gündem kentsel dönüşüm

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Bakan Murat Kurum ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu söz konusu görüşme hakkında paylaşım yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a ziyaret: Gündem kentsel dönüşüm
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 20:15

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bakanlıkta kabul etti.

Bakanlık tarafından İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleştiği açıklanan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Bakan Kurum, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu paylaşımda bulundu:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek."

Ekrem İmamoğlu ise şunları yazdı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile İstanbul’un bakanlığın görev alanındaki konuları üzerine yararlı ve verimli bir görüşme yaptık."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Murat Kurum #ibb

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları harekete geçti: İstinaftaki hakaret davasına bilimsel mütalaa sunuldu

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları harekete geçti: İstinaftaki hakaret davasına bilimsel mütalaa sunuldu
İmamoğlu'ndan 'Narin Güran' sorusu: 'Narin bu ülkede neden öldü?'

İmamoğlu'ndan 'Narin Güran' sorusu: 'Narin bu ülkede neden öldü?'
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin'

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler