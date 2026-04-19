İBB Başkanvekili Nuri Aslan ziyaretçi sayısını açıkladı: Yerebatan Sarnıcı'na yoğun ilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul’un simge yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etti. Aslan’a Kültür A.Ş Genel Müdürü Osman Cenk Akın da eşlik etti.

Tarihi sarnıca girişlerin Türk vatandaşlarına 1 TL olmasının ardından oluşan yoğunluktaki vatandaşlarla selamlaşan Aslan, gazetecilerle birlikte Yerebatan Sarnıcı içinde incelemelerde bulundu. Aslan ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"BU VİZYONLA KURDUK"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın açıklaması şu şekilde:

“2019 yılına geldiğimizde İstanbul’un hali ortadaydı. Şantiyeler durmuş, metro inşaatları durmuş, ekonomik problemler nedeniyle hiçbir iş yapılmıyordu. Dahası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin o dönemde ne Yerebatan Sarnıcı’na, ne Müze Gazhane’ye, ne de Çubuklu Surları’na sahip çıkmak gibi bir derdi yoktu...

Sonra bir lider geldi, aday oldu ve kazandı; işte o andan itibaren insanların hayatı değişti. Çünkü sadece Ekrem İmamoğlu kazanmadı, vatanını ve milletini seven bir vizyon kazandı. Bu vizyonla birlikte İBB Miras birimini kurduk. İBB Miras ile 2019’dan bugüne kadar: 240 tarihi çeşmeyi, 640 tarihi hazire ve mezarı, Onlarca camiyi, Bukoleon Sarayı’nı, Yıldız ve Emirgan korularındaki köşkleri, Kadıköy’deki Müze Gazhane’yi, Ataköy’deki Baruthane’yi ve Yedikule Gazhanesi'ni, Feshane’yi ayağa kaldırdık. İstanbul’un tarihini korumak, kültürünü ve turizmini dünyaya tanıtabilmek için yaklaşık 10 milyar lira harcıyoruz.

“İBB'NİN MALLARINA ÇÖKMEK DOĞRU DEĞİLDİR"

Benim Yerebatan Sarnıcı’nı ilk ziyaretim 1987-1988 yıllarında, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okurken olmuştu. O zamanlar içeri girdiğinizde suyun altını görmek mümkün değildi; sadece demir para atıp dilek tutardık. Bugün ise Ekrem İmamoğlu’nun, Mahir Polat’ın, Oktay Özel’in ve yüzlerce çalışma arkadaşımızın mücadelesiyle İstanbul’un tarihi değerleri yeniden canlandı. Üzüldüğüm nokta şu: İstanbul dünyanın başkenti. Hemen arkamızdaki Milyon Taşı’nda kazı yapıyoruz, önümüzdeki çeşmeyi restore ediyoruz. Siz 20-30 yıl o çeşmelerden su akıtamamışsınız; Ekrem İmamoğlu gelmiş, suyu akıtmış.

Şimdi diyorsunuz ki 'Bu kadar hizmet yeter.' Yetmez kardeşim bu millete bu kadar hizmet. Yerebatan Sarnıcı, milattan sonra 500’lü yıllarda yapılmış 1526 yıllık bir eserdir. İstanbul’un fethinden bu yana ise 573 yıl geçti. Şimdi bizim çocuk etkinlik merkezlerimize giden bir çocuğa sorsanız bile 1500’ün 573’ten büyük olduğunu bilir. Bu sarnıç yapıldığında daha Osmanlı Devleti kurulu değil.

Hal böyleyken buraya 'Osmanlı Vakfiyesi' demek akılla oyun etmektir. Galata Kulesi de aynı şekilde 500’lü yıllardan kalmadır. Fener olarak yapılıyor. Biz zaten Osmanlı tarihine sahip çıkıyoruz, ancak İBB’yi başka bir devletin kurumu gibi görüp mallarına 'çökmek' doğru değildir. Biz bu milleti bir aile olarak görüyoruz; aile içinde tartışma olur ama akşam aynı sofraya oturulur. Siz bu toplumla ne zaman barışacaksınız?”

"BU ÜLKEDE ADALET YARA ALMIŞTIR"

Bugün, 1 Nisan 2026 tarihinde bir karar alınıyor ve Yerebatan Sarnıcı’nın İBB’ye ait tapusu gece yarısı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil! İBB’nin bürokratları burada. Ben o arkadaşlara da söylüyorum. Eğer birgün size kanunsuz, Anayasa’ya aykırı bir talimat verirsem; yerine getiren bu devletin düşmanıdır. Çünkü bizim tek derdimiz, devlete hizmettir. Biz diyoruz ki, tamam bir günde kanun çıkarabilirsiniz ama kardeşim gel bir konuşalım. Yarın bir gün başka bir kanun çıkarıp vatandaşın tapusunu da vakfa devretseler kim dur diyecek?

Buradan tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum: Adalet mülkün temelidir. Şu an bu ülkede ne mülk ne de hukuk garanti altındadır. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla bir yere varılmaz. Sen benim malımı elimden alıyorsun. Tapu benim üzerime. Adalet mülkün temelidir. Bu ülkede adalet şuan ciddi şekilde yara almıştır. Kim ne yaparsa kimse bu ülkeden umudunu kesmesin. Ekrem İmamoğlu’nun vekili olarak bu millete seslenmel istiyorum: Her kim ne yapmak isterse yapsın. Bir vatan evladı gelir 2019’dan, hem Cumhuriyet’in hem de Osmanlı’nın mirasına sahip çıkar.

Osmanlı’da belediyecilik kültürü oluşmaya başladığında; Osmanlı İmparatorluğu Başkent İstanbul’da kararlar alıyor. Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi gibi tarihi değerleri o zaman ki Osmanlı devleti zamanında İstanbul Belediyesi’ne tapusu veriliyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra da 1930’lu yıllarda, Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi yapılan, tapusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne veriliyor. 1960’lı yılların sonuna doğru, Vakıflar Genel Müdürlüğü bir dava açıyor ve diyor ki; Bu tapu bizim olmalı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin mahkemeleri toplanıyor ve diyor ki, ‘olmaz öyle şey. Burası Osmanlı Döneminde de İstanbul Belediyesinin, Cumhuriyet Dönemi’nde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin. Siz bu tapuları üstünüze geçiremezsiniz diyor.’ Bunun üzerine bir üst mahkemeye gidiyorlar. Bunların tamamında da kararlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin lehine oluyor.

"MİLLET KENDİ YERİNİ ZİYARET EDECEK"

Bakıyorlar ki, Ekrem İmamoğlu’nu durduramıyorlar. Bakıyorlar ki Yerebatan Sarnıcı’na çok ciddi şekilde ziyaretçi var. Çünkü 3 yıl ortalamasında, 2023 yılına kadar ziyaretçi sayısı 1 milyon kişi. 2023 yılında Ekrem İmamoğlu buraya el atıyor ve büyük organizasyonlar burada yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar burayı ziyarete geliyor. Son 3 yılda burayı ziyaret edenlerin sayısı tam 10 milyon kişi. Biz bu millete daha nasıl hizmet edeceğiz. Temizledik Yerebatan Sarnıcı’nı, restore ettik. Şimdi de tüm dünyayı davet ediyoruz.

Gelin Dünya tarihine sahip çıkın. Biz bu dünya mirasına sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Nedeni, biz bu milleti seviyoruz. Bu devlete, bu bayrağa hizmet etmek bizim için onur. Kendi tapulu yerimize cami yapalım diyoruz, Müftülük bizi mahkemeye veriyor. Sarnıç çok para kazandırıyor, bu parayla halka sosyal yardım yapılmasın diye elimizden almaya çalışıyorlar.

Ama bizi durduramazsınız; bizim aşkımız millete ve bayrağadır. Biz bu millete hizmet etmekten onur duyuyoruz. Türk Milleti gelmiş, kendi tarihine, tarihi eserini tam 1 Türk Lirası karşılığında ziyaret etti. Diyecekleri ki, ‘1 TL’ye kamu zararı oluşturuluyor’ Yok öyle. Millet, gelecek, kendi yerini ziyaret edecek.

"ELİMİZDEN ALMAK İSTİYORLAR"

İBB, 2019’dan sonra Anadolu Hisarı’nı ve Rumeli Hisarı’nı da restore etti. Haliç Tersanesi’ni yeniden üretim yapar hale getirdik. Şimdi bu malları elimizden almak istiyorlar. Alın; biz de gelir seçimi kazanır, milletin malını tekrar milletle buluştururuz. Gelin milletle barışık yaşayalım. Gelin bu halkı sevelim. İstanbul’u sevelim. Bırakın İBB, tarihine, kültürüne sahip çıksın.

İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği, İBB vizyonu. Dün 20 bin kişi Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etti. Bu büyük gurur benim için. İstanbul halkına sesleniyorum: Akın akın Sultanahmet’e gelin; Yerebatan Sarnıcı’nı görün. Halkçı belediyecilik ve ecdat yadigârına nasıl sahip çıkılır, şahitlik edin. İstanbul sadece bize değil, tüm İstanbullulara emanettir. Gelin, malımıza mülkümüze hep beraber sahip çıkalım Teşekkür ediyorum arkadaşlar."

VATANDAŞLAR İLE SOHBET ETTİ

Açıklamaların ardından meydanda vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Nuri Aslan, hizmetlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti. Vatandaşlar da Yerebatan Sarnıcı’nın 1 TL olmasından kaynaklı duydukları memnuniyeti dilerek, Yerebatan ve kültür varlıklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde kalması dileklerinde bulundu.