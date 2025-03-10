Yayınlanma: 10.03.2025 - 12:07

Güncelleme: 10.03.2025 - 12:07

2024-2025 Eğitim yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burs başvuruları tamamlandıktan sonra başvuru onaylanan toplam 100 bin öğrenciye 15 bin TL verileceği duyuruldu. Peki, İBB burs 2. taksit ne zaman ödenecek? İBB bursu ayın kaçında, nereye yatacak?

İBB BURS 2. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

İBB burs ikinci taksit henüz yatırılmadı. Konuya ilişkin gelişme olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

İBB BURS İKİNCİ TAKSİT NEREYE YATIRILACAK?

İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında verdiği banka hesaplarına yatırılmaktadır.

Bursun yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılık ile sorgulama işlemi yapabilirler.