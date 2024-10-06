Yayınlanma: 06.10.2024 - 14:14

Güncelleme: 06.10.2024 - 14:14

İBB burs başvuru süreci devam ederken gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, 25 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında başvuruların alınacağı belirtildi.

İBB BURS SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. İBB burs başvuru sonuç duyurusunun aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.

Başvuru işlemlerini tamamlayan üniversite öğrencilerinin gündeminde sonuç tarihi var. Başvurular, "İstanbul Senin" uygulaması veya gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS yoluyla bilgilendirilecek.