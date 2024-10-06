GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu

Oyunseverler, Grand Theft Auto (GTA) 6'nın çıkış tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu?

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 11:31

Grand Theft Auto (GTA) 6 çıkış tarihi tüm oyunseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? 

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK? 

GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili söylentiler, oyunseverler arasında büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor. Herkesin merakla beklediği bu yeni serinin ne zaman piyasaya sürüleceğiyle ilgili spekülasyonlar giderek artıyor.

GTA 6 HARİTA BİLGİSİ 

GTA 6'nın, bugüne kadar görülen en büyük haritaya sahip olması bekleniyor. Oyunseverler, geniş ve detaylı bir açık dünya deneyimi sunacak olan bu haritada, özgürce keşif yapmanın heyecanını yaşayacaklar.

Son dönemlerde gelişen grafik teknolojilerinin de oyunda yer alması bekleniyor. Bu sayede oyuncular, görsel açıdan daha gerçekçi ve etkileyici bir deneyim yaşayacaklar.

GTA 6 PC VERSİYONU NE ZAMAN ÇIKACAK? 

Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu GTA 6’nın, 2025 yılının sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürüleceği öne sürülüyor. Oyunseverler, bu tarihin resmileşmesini heyecanla bekliyor.

Bu iddialara göre, GTA 6 ilk olarak konsollara özel olarak çıkacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sahipleri, oyuna diğer platformlardan önce erişim sağlayabilecekler.

PC versiyonunun ise konsol sürümünden bir süre sonra çıkması bekleniyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmamış olsa da PC oyuncuları için biraz daha beklemek gerekebilir.


Etiketler: #GTA 6 #GTA

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