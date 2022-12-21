İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçlarına nasıl bakılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek olan bursların sonuçları merakla bekleniyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçlarına nasıl bakılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilere 3 parça olarak yatırılacak olan 4 bin 500 TL tutarındaki burs ödemesini yapacağını duyurmuştu. Yapılan başvuruların ardından, gözler başvurunun sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler, burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Burs sonuçlarına nasıl bakılacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İBB burs sonuçları 21 Aralık 2022 tarihi itibariyle açıklandı.
İBB BURS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
İBB burs başvuru sonuçları görüntülemek isteyen öğrenciler, sonuçlara İBB'nin resmî internet adresi olan https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca başvurusu kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.
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