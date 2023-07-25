İBB Çözüm Merkezi açıkladı: Taksilerle ilgili şikâyet patlaması

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:37

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çözüm Merkezi'ne taksilerde ilgili 2023 yılının son 7 ayında toplam 44 bin 584 şikayet geldi. Şikâyetlerin yaklaşık yüzde 60'ını yol ve yolcu seçme oluşturdu.

İstanbul'un kangrene dönen taksi sorunuyla ilgili İBB'ye şikayet yağdı. İBB Çözüm Merkezi'ne 2023 yılının son 7 ayında 31 başlık altında gelen şikayetlerin yüzde 59.53'ü yani 24 bin 789'u yol ve yolcu seçme konusunda oldu.

Bu başlık altında Ocak ayında 2 bin 395, Şubat ayında bin 589, Mart ayında 2 bin 339, Nisan ayında 3 bin 276, Mayıs ayında 4 bin 41, Haziran ayında 6 bin 292, Temmuz ayında ise 4 bin 857 şikâyet alındı.

HANGİ KONULARDA ŞİKÂYETLER VAR?

Şikayetlerin 4 bin 531'i yani yüzde 10.50'si trafik kuralı ihlali konusunda yapıldı. ise Ocak ayında 549, Şubat ayında 488, Mart ayında 718, Nisan ayında 661, Mayıs ayında 646, Haziran ayında 857, Temmuz ayında ise 612 şikâyette bulunuldu.

Şikayetlerin “yüzde 9.84'ünü yolcuya kaba davranılması, yüzde 8,61'ini fazla ücret alınması, yüzde 3,86'sını da yolcuyu uzak yoldan götürmek” oluşturdu. İstanbul'da şuan 19 bin 16 adet taksi faaliyet gösteriyor.