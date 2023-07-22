Taksici, kadın müşteriyi öldüresiyle darbetmişti: İBB adli süreç başlatıldığını duyurdu
İstanbul'da yabancı uyruklu kadın yolcuyu darbeden taksi şoförünün çalışma ruhsatı İBB tarafından askıya alındı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, yaptığı açıklamada " TUDES 115’inci madde gereğince aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır" dedi.
İstanbul Taksim Tarlabaşı'nda dün sabah saatlerinde taksi şoförü, yabancı uyruklu bir müşteriden fazla para talep etti.
Müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince taksi şoförü ve müşteri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın devam etmesi üzerine şoför, kadın yolcuyu öldüresiye darbetti.
Kadına şiddet uygulayan taksici, parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şoförün çalışma ruhsatının askıya alındığını ve şahıs hakkında adli süreç başlatıldığını duyurdu.
Gökce'nin paylaşımı şu şekilde:
TUDES 18. Madde kapsamında şoförün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi”, TUDES 115’inci madde gereğince aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır. Ayrıca şahıs hakkında adli süreç başlamıştır. İstanbul’da bu manzaraların kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz."
TUDES 18. Madde kapsamında şoförün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi”,— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) July 22, 2023
TUDES 115’inci madde gereğince aracın çalışma ruhsatı askıya alınmıştır.
Ayrıca şahıs hakkında adli süreç başlamıştır.
İstanbul’da bu manzaraların kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz. https://t.co/4oXbN7Yhyz
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