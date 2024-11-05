İBB dava açmıştı: Üsküdar sahilindeki imar planı için yürütmeyi durdurma kararı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:43

Güncelleme: 05.11.2024 - 13:43

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar'daki Salacak Mimar Sinan Mahallesi'nin sahil kesiminin günübirlik tesis alanı fonksiyonuna alınmasına yönelik bazı plan değişikliklerini onaylamıştı.

Bakanlığın kararına karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı dava açmıştı. İBB tarafından açılan davada mahkeme, Bakanlığın onayladığı imar planı değişiklikleri için hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Konuya ilişkin İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın mahkeme kararını duyurduğu açıklama şu şekilde:

''Üsküdar'da yer alan Salacak olarak da bilinen Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan ve önceki planlarda kamuya ait meydan düzenleme alanı olan 431 ada 34-36-39 ve 40 parsellerde bulunan ruhsatsız ve mevcut plan fonksiyonuna aykırı yapıların yasallaşmasına imkan verecek şekilde günübirlik tesis alanı fonksiyonuna alınmasına yönelik bakanlıkça yapılan ve onaylanan 07.02.2023 tasdik tarihli imar planı değişikliklerine Başkanlığımızca açılan dava sonucunda; yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu bir alanda günübirlik tesis alanı fonksiyonunun insan hareketliliğini zorlaştıracağı, alanın tarihi değeri gereği Şemsipaşa Cami ve çevresi ile bir bütün olduğu ve meydandan bağımsız değerlendirilemeyeceği, kamuya ait alanların özel işletme fonksiyonlarına alınmasının kamu yararına uygun olmadığı vb. pek çok tespit sonucunda hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durduma kararı verilmiştir.''

''KAMU YARARI ADINA MÜCADELEMİZ SÜRECEK''

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Akgün'ün açıklaması şu şekilde:

''Üsküdar sahilinde, tarihi Şemsipaşa Cami’nin etrafındaki kaçak kafeleri yasal hale getirmek için Bakanlık tarafından onaylanan imar planları mahkemeden döndü. Mahkeme İBB’yi haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kamu yararı adına mücadelemiz sürecek''