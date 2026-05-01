İBB Davası'nda tahliye edilen 15 kişi cezaevinden çıktı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 92'si tutuklu 414 sanıklı davanın 30. gününde 15 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı vermesinin ardından cezaevinden çıkan isimler, aileleri ve yakınları tarafından karşılandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın 30. duruşma gününde tahliye kararları çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 92’si tutuklu 414 sanıklı davada tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya hakkında tahliye kararı verdi.
CEZAEVİ ÖNÜNDE KARŞILAMA
Tahliye kararlarının ardından cezaevinden çıkışlar gerçekleşti. Cezaevi önünde bekleyen aileler ve yakınları, tahliye edilen isimleri karşıladı.
Uzun süren tutukluluğun ardından yakınlarına kavuşan isimler, aileleriyle sarılarak hasret giderdi. Cezaevi önünde duygusal anlar yaşandı.
