İBB davası öncesi mahkemeden yeni müzekkere: Duruşma salonuna giriş sırası belirlendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105’i tutuklu toplam 402 şüphelinin yer aldığı iddianamenin kabul edilmesinin ardından başlayacak İBB davası öncesinde, duruşma düzenine ilişkin hazırlıklar sürüyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart Pazartesi günü başlayacak duruşma öncesinde duruşma salonuna giriş düzenine ilişkin yeni bir müzekkere yazdı.

SALONA GİRİŞ SIRASI BELİRLENDİ

Mahkemenin yazısına göre, duruşma günü cezaevi yerleşkesine gelen kişiler şu sırayla salona alınacak:

1.Tutuklu sanıklar

2.Tutuksuz sanıklar

3.Sanık müdafileri

4.Müştekiler

5.Müşteki vekilleri

6.Tutuklu sanık yakınları

7.Basın mensupları

8.Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri

Mahkeme heyeti, daha önce yazdığı bir başka müzekkerede ise duruşmaya kaç gazetecinin alınacağı ve sanıkların kaç avukatla savunma yapabileceğine ilişkin düzenlemeleri bildirmişti.