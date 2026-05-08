İBB davasında Gülibrahimoğlu'nun dilekçesi sahte çıktı! Avukattan

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu, 414 sanıklı İBB davasının duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülüyor.

AVUKAT: GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN "İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİĞİ" İDDİA EDİLEN BELGE SAHTE

Firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun avukatı Abdullah Kaya, dosyaya bakan mahkemeye sunduğu dilekçede, sosyal medyada paylaşılan ve "itirafçı olmak istediği" iddia edilen belgenin sahte olduğunu, müvekkilinin bilgisi dışında hazırlandığını belirtti.

Kaya, belgede imzasının taklit edildiğini ve "korsan dilekçe" üretildiğini öne sürerek söz konusu evrakın dosyadan çıkarılmasını talep etti. Ayrıca, belgeyi hazırladığı iddia edilen avukat B.D. hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Avukat Abdullah Kaya, müvekkiline yöneltilen suçlamalara da yanıt verdi. Gülibrahimoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ticari ilişkisinin 2015 yılında başladığını ve tüm işlemlerin mevzuata uygun yürütüldüğünü söyledi. Cebeci Maden Sahası'ndaki faaliyetlerin ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MAPEG, İstanbul Valiliği, Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediye Başkanlığı denetim ve kayıtları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.