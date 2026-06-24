İBB davasında mahkemeden yeni kararlar: Emekli maaşlarının yanında etkin pişmanlıkçıların mal varlığı tedbirleri de kaldırılmış

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 59’u tutuklu, 414 sanıklı İBB davası, 15.haftasında devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 55. duruşma günününün sonunda konuşan mahkeme başkanı, heyet olarak aldıkları yeni kararları açıkladı. Mahkeme, emekli maaşı üzerinde tedbir bulunan tutuklu ve tutuksuz tüm sanıkların maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırıldığını açıkladı. İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu da emekli maaşında tedbir bulunan isimler arasındaydı.

Mahkeme başkanı ayrıca, çıplak arama ve savcının kendisini çocuklarını tehdit ettiğine yönelik iddialarıyla gündeme Medya A.Ş. Genel Müdür Fatoş Türker‘in mahkemeye sunduğu dilekçedeki talebin kabul edildiğini ve Türker’in taşınmazları üzerindeki mal varlığı tedbirinin de kaldırıldığını söyledi.

Bunun yanında mahkeme heyetinin, duruşma sonunda açıklanmayan farklı kararlar aldığı da öğrenildi.

Buna göre soruşturma kapsamında tutuklanıp 6 kez etkin pişmanlık ifadesi veren ve Cebeci Döküm Sahası’na ilişki iddialarıla suçlanan iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. tefecilik, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme başta olmak üzere 11farklı suç kaydı bulunan Yalçınkaya daha önce, bazı avukatlar tarafından tahliye vaadi karşılığında 8 milyon dolar dolandırıldığını açıklamıştı.

İBB Davası kapsamında 160 milyar TL olduğu öne sürülen kamu zararı miktarın 111 milyar TL'si, Cebeci Maden Sahası ve çevresinde kaçak yapıldığı iddia edilen hafriyat dökümüne bağlanıyor.

ETKİN PİŞMANLIKÇILARIN MAL VARLIĞI TEDBİRLERİ DE KALDIRILDI

Mahkemenin ayrıca, soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan bazı önemli isimlerin de mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığı öğrenildi.

Bu kapsamda etkin pişmanlıkçı eski İBB İştirakler Daire Başkanı Ertan Yıldız’ın, 2019 yılı ve önceki yıllara ait şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirler kaldırdı. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yıldız’ın etkin pişmanlıkçı olmasının dosyanın seyrini değiştirdiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Davada tutuklu olarak yargılanan ancak sonlarda olan savunma sırası öne alınarak 30 Nisan’daki tutukluluk incelemesiyle tahliye edilen etkin pişmanlıkçı, ASOY İnşaat sahibi Adem Soytekin’in de mal varlıkları üzerindeki tüm tedbirler kaldırıldı. Soytekin’in beyanlarıyla İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ile birlikte çok sayıda isim soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Mahkeme son olarak, Nuhoğlu İnşaat sahibi, etkin pişmanlıkçı Ali Nuhoğlu’nun mal varlığı tedbirinin de kaldırıldığını açıkladı. Nuhoğlu, İmamoğlu İnşaat’a yönelik villa iddialarıyla gündeme gelmişti.