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İBB davasının 49. gününde Resul Emrah Şahan'ın doğum günü kutlandı

İBB davasının 49. gününde Resul Emrah Şahan'ın doğum günü kutlandı

11.06.2026 12:38:00
Güncellenme:
ANKA
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İBB davasının 49. gününde Resul Emrah Şahan'ın doğum günü kutlandı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında olduğu, 68 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı Silivri’deki İBB Davası’nın 49’uncu gününde izleyiciler, yerine kayyım atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın doğum gününü “İyi ki doğdun başkan” sloganıyla kutladı.
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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 68’i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın duruşması, 49’nci gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 1 No’lu Duruşma Salonu’nda başladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN BAŞKAN"

İzleyiciler, bugün 44 yaşını dolduran Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın doğum gününü kutladı. Şahan için “İyi ki doğdun başkan”, “Şişli burada, başkanının yanında”, “Şişli seninle gurur duyuyor” ve “Emrah Başkan” sloganları atıldı.

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