İBB davasının ilk duruşmasının temmuz ayında bitmesi bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 9 Mart’ta başlayan ve aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 414 kişinin yargılandığı dava bugün Silivri’de devam edecek. Geçtiğimiz perşembe 53. duruşma günü tamamlanan davada, yapılan dördüncü tutukluluk incelemesi sonucu eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman ile beraber dokuz ismin tahliyesine karar verildi. Son kararla birlikte tutuklu sayısının 59’a düştüğü davada son olarak İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in savunması alındı. Hakkındaki suçlamaların yalnızca tanık beyanlarıyla sınırlı olduğunu belirten Gülten, “Hayatının tamamını kamu hizmetine adamış bir şehir plancısı ve bürokrat olarak yedi ay ne ile suçlandığımı bilmeden geçti” diye konuşmuştu. Davada, İmamoğlu dahil olmak üzere henüz savunmasını yapmayan 11 tutuklu kalırken ilk duruşmanın temmuz ayının ilk iki haftası içinde tamamlanması bekleniyor. Bugün devam edecek davada ilk olarak etkinlik koordinatörü Ceyda Kıryak’ın, daha sonra ise Kültür A.Ş Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç’ın savunma yapması bekleniyor.

‘NE DELİL VAR NE ÖZGÜRLÜK’

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil yedi kişinin tutuklu olduğu Aziz İhsan Aktaş davasının karar celsesi de bugün Silivri’de devam edecek. Davada son olarak Oya Tekin ve avukatlarının savunmaları alınırken Tekin, “Eğer suç işlediğimi gösteren somut ve tartışmasız bir delil varsa bunun sonucuna katlanmaya hazırım ama böyle bir delil yoksa özgürlüğümün varsayımlarla elimden alındığı bir kararın parçası olmak istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.